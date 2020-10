Israel diz ter descoberto túnel escavado a partir de Gaza

O exército israelense anunciou nesta terça-feira (20) ter descoberto um túnel escavado a partir da Faixa de Gaza que leva ao território israelense.

"O túnel, com várias dezenas de metros, foi escavado de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza", disse um porta-voz do Exército, Jonathan Conricus.

O túnel foi detectado em uma zona do território israelense por um sistema de sensores subterrâneos instalados perto da cerca de segurança construída por Israel e que o separa de Gaza.

Conricus disse que o túnel não cruzou a barreira e não representava risco para as localidades israelenses.

"É uma violação da soberania israelense", afirmou o porta-voz, que disse responsabilizar o movimento islamita Hamas "de toda atividade procedente da Faixa de Gaza".

O enclave palestino é governado desde 2007 pelo Hamas, inimigo de Israel.

Desde então, Israel impôs um bloqueio estrito ao território palestino.

Desde 2007, Hamas e Israel travaram três guerras e são frequentes as trocas de tiros.

O exército israelense disse que esta noite (tarde no Brasil) um foguete foi lançado de Gaza contra Israel, sem que tenham sido registrados mortes ou danos.