Comunicado do Business Wire :Goldman Sachs

A Goldman Sachs Merchant Banking Division ("GS MBD") anunciou hoje que fez parceria com uma equipe experiente de gestão, liderada pelo executivo de longa data do setor de centro de dados, Scott Peterson, para formar o Global Compute Infrastructure LP ("Global Compute" ou a "Empresa"), uma plataforma global de infraestrutura de centro de dados recém-estabelecida.

A GS MBD se comprometeu inicialmente a financiar até US$ 500 milhões de capital acionário, principalmente de seu fundo de infraestrutura, West Street Infrastructure Partners III, LP ("WSIP III"), para permitir cerca de US$ 1,5 bilhão em investimentos de curto prazo implementados na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. A Global Compute pretende crescer por meio de uma combinação de aquisições e desenvolvimento orgânico a fim de atender clientes em regiões com fortes ventos seculares e potencial para um crescimento significativo da infraestrutura de dados. Aproveitando a experiência e o histórico da equipe de gestão, a Global Compute se concentrará na aquisição e desenvolvimento de instalações que possam atender às crescentes necessidades de computação, armazenamento, conectividade e implementação de colocação das maiores empresas de tecnologia do mundo.

A equipe de gestão fundadora da Global Compute é liderada pelo Diretor Executiva, Scott Peterson, ex-Diretor de Investimentos e cofundador da Digital Realty ("DLR"), com mais de 18 anos de experiência na indústria de centro de dados e mais de 30 anos na área de investimento imobiliário. Durante seu mandato na DLR de 2004 a 2018, Scott liderou todas as atividades de investimentos e foi responsável por US$ 17 bilhões em volume total de negócios em fusões e aquisições e desenvolvimento orgânico. Scott é acompanhado por vários executivos estabelecidos no espaço de centro de dados; o colega co-fundador da DLR, Christopher Kenney, como Diretor Operacional, e o ex-Executivo Sênior da DLR na EMEA, Stephen Taylor como Chefe na Europa. Chris foi o grande responsável pela expansão da cobertura da DLR a nível internacional, sendo que Stephen liderou muitas destas iniciativas em toda a EMEA. A equipe de computação global tem experiência especializada, relacionamentos profundos com o cliente e ampla gama de recursos para fornecer a melhor infraestrutura de centro de dados a nível mundial.

Coerente com esta estratégia, em 17 de outubro de 2020, a Global Compute assinou um contrato para adquirir a ATM SA ("ATM"), o centro de dados de liderança e empresa de infraestrutura de comunicações na Polônia de um consórcio de fundos administrado pela MCI Capital, a tecnologia líder focado em capital privado na CEE, e Mezzanine Management, o fundo mezanino líder na região. Com sede em Varsóvia, ativos de centro de dados de classe mundial da ATM, cobertura de infraestrutura de comunicação, base de clientes e forte reputação no mercado fornecem à Global Compute um ponto de entrada atraente no mercado de centro de dados em rápido crescimento da Europa Central e Oriental. A Global Compute pretende aproveitar o sucesso e a liderança de mercado da ATM, posicionando a empresa para atender às crescentes necessidades de implementação de clientes novos e existentes na Polônia e na região mais ampla da Europa Central e Oriental.

"A Goldman Sachs é a parceria perfeita para nós, pois buscamos oportunidades de investimento global no espaço de infraestrutura de dados", segundo Scott Peterson, Diretor Executivo da Global Compute. "Nossos pedigrees e redes globais combinados, junto com o acesso da GS MBD a um amplo capital de crescimento, permitirão que a plataforma da Global Compute não apenas atenda às necessidades cruciais de nossos clientes em todo o mundo, mas também crie e desbloqueie valor a nossas parcerias. Nosso investimento inicial na ATM S.A. é uma ilustração ideal desta cooperação. Estamos extremamente entusiasmados com a nossa parceria com a Goldman Sachs, que nos permite fornecer soluções criativas a nossos clientes em todo o mundo."

"Estamos extremamente entusiasmados com a parceria com Scott e a equipe da Global Compute", disse Leonard Seevers, Diretor Geral da Goldman Sachs. "Vemos uma tremenda oportunidade no espaço de centro de dados impulsionada pelo aumento da demanda de computação e armazenamento, e cremos que a equipe de computação mundial, apoiada pelos recursos globais da Goldman Sachs, está posicionada de forma única para fornecer soluções de classe internacional para atender a esta demanda."

A GS MBD foi assessorada pela Davis Polk & Wardwell LLP. A equipe de gestão da Global Compute foi assessorada pela PJT Park Hill e Mayer Brown, enquanto a Global Compute foi assessorada pela Torch Partners e White & Case LLP, com relação à aquisição da ATM SA.

Sobre a Goldman Sachs Merchant Banking Division

Fundada em 1869, a Goldman Sachs Group, Inc. é uma empresa com liderança mundial em banco de investimentos, títulos e gestão de investimentos. A Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) é o principal centro para a atividade principal de investimentos a longo prazo da empresa. A MBD é um dos maiores investidores de capital privado do mundo, com investimentos em capital privado, infraestrutura, dívida privada, patrimônio de crescimento e bens imobiliários.

Sobre a Global Compute

A Global Compute é uma nova operadora no setor de infraestrutura de centro de dados. Liderada por uma equipe de veteranos do setor internacional com mais de 50 anos de experiência combinada no setor, a empresa pretende adquirir, desenvolver e operar ativos de centro de dados na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. Nosso objetivo é servir como uma parceria às maiores empresas de tecnologia do mundo e seus clientes, oferecendo soluções seguras, confiáveis e criativas para sua capacidade de computação e requisitos de conectividade em mercados estabelecidos e de alto crescimento. A Global Compute tem o apoio da Goldman Sachs Merchant Banking Division.

Goldman Sachs Leslie Shribman +1 212 902 5400 leslie.shribman@gs.com

Global Compute Christopher J Kenney +1 213 810-8732 ckenney@gc-infra.com

