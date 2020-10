Melania cancela participação em campanha por apresentar 'tosse persistente'

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancelou uma rara aparição conjunta com o marido, Donald Trump, em um comício de campanha nesta terça-feira, 20, devido a uma "tosse persistente" após sua infecção do coronavírus, disse uma porta-voz.



"A senhora Trump continua sentindo-se melhor a cada dia depois de sua recuperação da covid-19, mas com uma tosse persistente e, por precaução, não viajará hoje", disse Stephanie Grisham em um comunicado.



A presença da primeira-dama junto a Trump em Erie, Pensilvânia, seria a primeira em um ato de campanha em mais de um ano.