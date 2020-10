Comunicado do Business Wire :Yiwu Fair

A 26a Feira Internacional de Commodities (Padronização) de Yiwu na China ("Feira de Yiwu") será realizada no Centro Internacional de Exposições de Yiwu entre 21 a 25 de outubro de 2020. Fundada em 1995 e como uma das três exposições de exportação patrocinadas pelo Ministério do Comércio da China, a Feira de Yiwu é agora a maior e mais influente e eficaz exposição de artigos diários de primeira necessidade da China.

A Feira de Yiwu de 2020 será a primeira exposição de comércio exterior em grande escala da China, apresentada tanto on-line quanto off-line após o surgimento da pandemia. Espera-se que atraia mais de 50.000 compradores profissionais, com 3.400 estandes de padrão internacional, que abrangem produtos de hardware, instalações eletromecânicas, aparelhos eletrônicos e elétricos, artigos de diários de primeira necessidade, artesanato e ornamentos, artigos de papelaria e de escritório, brinquedos, produtos esportivos e ao ar livre, malhas e embalagem para presente.

Este ano, a Feira de Yiwu vai convidar cerca de 10 delegações ou 1.600 pessoas de empresas de comércio exterior e escritórios de representação com base na China, e quase 20 delegações ou 1.800 compradores de mercados profissionais domésticos, como lojas de departamentos e supermercados (lojas de conveniência). Para promover o comércio, serão realizadas seis reuniões comerciais on-line.

Este ano, cerca de cem rodadas de streaming ao vivo serão apresentadas para promover o comércio ao vivo. A Cyberstars fará transmissões ao vivo nas principais plataformas de comércio eletrônico para vender produtos e atrair compradores para os expositores. Também está programado o convite a 12 influenciadores/celebridades do Youtube, Facebook e Instagram para apresentar a Feira de Yiwu ao mundo em seus canais ou páginas em um esforço para atrair clientes estrangeiros e aprimorar a imagem da marca.

Enquanto isso, o Chinagoods.com, o site oficial do Yiwu Markets, será lançado em 21 de outubro. Com base em 75.000 lojas físicas nos Mercados de Yiwu, o Chinagoods.com atenderá 2 milhões de pequenas, médias e micro empresas no patamar superior da cadeia industrial, com a integração de dados comerciais, combinação de fornecedores com compradores nas áreas de design de produção, exibição, gestão de mercados, armazenamento logístico e financiamento.

Enquanto isso, uma série de reuniões e atividades serão realizadas, incluindo a 3a Conferência (Internacional) de Padronização de PME (Internacional), a cerimônia de abertura do "Ten Thousand People Training", a Conferência Nacional de Lançamento de Padrões, Competição Internacional de Design Criativo de Commodities e Competição de Inovação de Comércio ao Vivo.

Para promover a interação e o comércio on-line, todos os grandes eventos também serão disponibilizados on-line.

Mais informações:

http://en.yiwufair.com/

https://match.yiwufair.com/font/toLogin/?projectId=dbaec0f0-b534-4b6d-8c73-53d7927810fb

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Betty Zhong service@yiwufair.com

