Comunicado do Business Wire :VELO3D

VELO3D, uma inovadora em fabricação digital, anunciou a expansão de seu portfólio de sistemas para incluir a Sapphire XC, uma impressora de grandes formatos de "capacidade adicional", que aumentará a produção em 5X e reduzirá o custo por peça em até 75%, quando comparada ao sistema Sapphire existente.

A empresa também anunciou planos para lançar a Sapphire Gen 2, que será uma atualização do software e hardware para o sistema atual. Os usuários podem esperar uma melhoria de algo entre 10% a 50% na produtividade e nas métricas de custo da peça em comparação ao sistema Sapphire atual. A reformulação da Sapphire Gen 2 estará disponível para atualização em todos os sistemas instalados a partir do segundo trimestre de 2021.

A família de produtos Sapphire agora inclui a Sapphire Gen 2, Sapphire 1MZ de 1 metro de altura e Sapphire XC - todas usando o processo Laser powder-bed fusion (LPBF) com recursos patenteados para a impressão sem considerar as estruturas de suporte. Os sistemas Sapphire satisfazem especificamente às necessidades não atendidas dos mercados aeroespacial, de geração de energia e de energia para fabricação, com garantia de qualidade de geometrias inflexíveis.

"A impressão de peças maiores sem as restrições da fabricação aditiva de estruturas de suporte é altamente atraente para muitos usuários finais do setor industrial", disse Benny Buller, fundador e CEO da VELO3D. "Pela primeira vez, os clientes serão capazes de imprimir geometrias inflexíveis em 3D, com a mais alta confiança na qualidade das peças, em um sistema de grandes formatos. A garantia de qualidade com componentes de grande escala é essencial, já que o impacto econômico de construções com falha é muito significativo. Demonstramos que nossa solução integrada é capaz de produzir um rendimento maior em peças de alta qualidade e que a tecnologia básica será transferida ao nosso novo Sapphire XC."

Recursos do sistema Sapphire XC

-- Maior volume de construção: volume de construção de 600 mm x 550 mm (quando comparado ao volume de 315 mm x 400 mm na Sapphire)

-- Maior produtividade para produção: 8 lasers x 1.000 W cada (quando comparados aos 2 lasers x 1.000 W no sistema Sapphire)

-- Processo de fabricação integrado: totalmente integrado com o software de pré-impressão Flow? e o software de controle de qualidade Assure?

-- Arquitetura consistente: utiliza o mesmo design de trem óptico, tecnologia de recobrimento, tecnologia de fluxo de gás e metrologia do sistema Sapphire atual. Os usuários também podem esperar propriedades de materiais semelhantes às Sapphire

-- Ligas de materiais qualificados: ligas compatíveis incluem o Alumínio F357, Titânio 6AI-4V, INCONEL® 718 e HASTELLOY® X

Pré-encomenda da Sapphire XC

A entrega da Sapphire XC começará no quarto trimestre de 2021. A pré-encomenda antecipada da Sapphire XC garante um preço e uma vaga de fabricação antecipada para o sistema. Os pedidos existentes da Sapphire XC consumirão todos as vagas de fabricação disponíveis para o quarto trimestre de 2021 e a maior parte do primeiro trimestre de 2022.

Convite para o webinar

Para saber mais sobre o valor do sistema de grandes formatos Sapphire XC e como ele atende às necessidades não atendidas do cliente, inscreva-se para um bate-papo on-line casual e informativo em 22 de outubro às 10h, horário padrão do leste. Scott Dunham, vice-presidente de Pesquisa na Smartech Analysis será o moderador da discussão com Benny Buller, fundador e CEO da VELO3D. As perguntas e respostas ao vivo do público serão incluídas no webinar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

