Bolsonaro diz que espera assistir posse de Trump

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (20), que espera assistir à posse de Donald Trump como o presidente "reeleito" dos Estados Unidos, em uma nova demonstração de apoio ao seu aliado republicano duas semanas antes das eleições presidenciais.

"Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer a posse do presidente brevemente reeleito nos EUA. Não preciso esconder isso, é do coração, não interfiro, mas do coração, e pelo respeito que tenho pelo povo americano, pelo trabalho e consideração que o Trump teve para conosco", declarou.

Bolsonaro manifestou seu apoio durante a visita a Brasília do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, que afirmou que seu país e o Brasil "estão mais unidos do que nunca".