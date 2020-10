Comunicado do Business Wire :VIACOMCBS INC.

ViacomCBS Networks International (VCNI), uma divisão da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), confirmou hoje a saída de um de seus executivos mais antigos, Pierluigi Gazzolo, que deixará seu cargo de Presidente de Streaming and Studios for VCNI no fim deste mês para se concentrar em outros interesses.

Durante o mandato de Gazzolo como Presidente de Streaming and Studios for VCNI, ele estabeleceu com sucesso a proposta de conteúdo, equipe e estratégia de mercado para o lançamento internacional do Paramount+, bem como expandiu o roteiro para a Pluto TV internacionalmente.

Liderança em Streaming da VCNI

Reportando-se a David Lynn, Presidente e Diretor Executivo da VCNI, e trabalhando em estreita cooperação com Tom Ryan, Presidente e Diretor Executivo da ViacomCBS Streaming, Kelly Day, Diretora de Operações da VCNI, assumirá a liderança dos negócios de streaming da divisão como Presidente de Streaming e Diretora de Operações da VCNI. Nesta nova função, Day supervisionará o lançamento internacional do Paramount+, um novo serviço premium SVOD com lançamento previsto para 2021 na Austrália, América Latina e países nórdicos; bem como a expansão contínua da Pluto TV, após seu lançamento bem-sucedido na América Latina.

Referente ao mandato expandido de Day, Lynn acrescentou: "Estamos na posição privilegiada de ir cada vez mais forte com esta transição. Com uma organização de streaming verdadeiramente global, é um momento crucial na evolução de nossa estratégia de streaming, com a expansão do Paramount+ e do Pluto TV, ambos cruciais a nosso crescimento futuro. Kelly tem um histórico invejável de lançamentos e crescimento de negócios de streaming, e adicionou um nível de especialização digital extraordinário à nossa equipe de gestão em um curto período de tempo. Agora, também, trabalhando em estreita cooperação com Tom Ryan, estou confiante de que Kelly irá acelerar nossa transição para se tornar um negócio mais digital, enquanto aproveita nossa oportunidade de streaming global."

Liderança da ViacomCBS International Studios

A ViacomCBS Studios International (VIS) fornecerá conteúdo original para o novo serviço Paramount+ em alguns mercados, enquanto continua a fornecer roteiro, comédia e séries de realidade às redes de TV paga e gratuita da VCNI, bem como emissoras e transmissoras digitais de terceiros.

Além disto, reportando-se a Lynn, JC Acosta, que supervisiona as operações da VCNI na América Latina e Canadá como Presidente da VCN nas Américas, assumirá responsabilidade adicional como Presidente da ViacomCBS International Studios.

Lynn acrescentou: "Uma das nossas maiores conquistas nos últimos anos foi a formação e expansão da VIS, o que realmente não poderia ter ocorrido sem a visão de Pier. No ano passado, sob a liderança de Pier, ele dobrou a lista de desenvolvimento mundial, estabelecendo a VCNI para o sucesso global contínuo na arena de estúdios."

"Agora, com a experiência de JC em produção e desenvolvimento, junto com seu empenho e dedicação, é incrivelmente seguro de que JC assumirá a liderança da VIS", disse Lynn. "Dada a compreensão íntima de JC de nosso negócio de estúdios, suas conexões e seu conhecimento do mercado de conteúdo internacional, não poderíamos estar mais bem posicionados para um crescimento contínuo."

Mandato de Gazzolo

Em homenagem a Gazzolo, Lynn disse: "Embora ele odeie ser rotulado como um veterano, não há palavra melhor para descrever alguém que dedicou tanto de sua carreira à nossa empresa e que a beneficiou tanto com sua sabedoria e experiência . Ele é um jogador versátil e brilhante, que já ocupou várias posições em nossa equipe, mas sempre com os mesmos resultados excelentes. É típico do compromisso de Pier que ele tenha ficado para supervisionar uma transferência perfeita à Kelly e JC, embora esteja sinalizando seu interesse em seguir seus próprios projetos há algum tempo. Não posso agradecê-lo o suficiente por sua contribuição à nossa empresa ao longo de muitos anos. Sei que todos na VCNI se juntarão a mim para desejar sinceramente o melhor em seus empreendimentos futuros."

Gazzolo comentou: "Cresci com esta empresa incrível. Da MTV Latino à MTV Networks à Viacom International Media Networks para a pós-fusã da ViacomCBS Networks International. Tive a honra de crescer e evoluir com a ViacomCBS e sou imensamente grato por ter trabalhado em tantas regiões e divisões na empresa de mídia mais dinâmica do mundo. Tive o tremendo benefício de ter trabalhado com líderes e mentores incomparáveis ao longo de minha gestão, mas especialmente no último período de meu mandato. E o mais importante, criei amizades próximas e maravilhosas em meus 27 anos com a empresa - e elas continuarão muito depois de deixar a empresa."

Sobre Pierluigi Gazzolo

Antes de assumir sua função atual como Presidente da Streaming and Studios em novembro de 2019, Pierluigi Gazzolo foi Presidente da Viacom International Media Networks nas Amáericas, que foi renomeada como VCNI após a fusão da ViacomCBS em dezembro do ano passado.

Baseado em Miami, supervisionou uma expansão acentuada das operações da empresa na América Latina de língua espanhola e no Brasil, liderada por duas aquisições importantes - propriedade da principal emissora de sinal aberto da Argentina, Telefe (2016), e uma participação majoritária na produtora brasileira de comédia, Porta dos Fundos (2017). Combinando os negócios de estúdios da Telefe e da Porta dos Fundos com as atividades de produção existentes da VIMN na região, Gazzolo formou a VIS e garantiu suas primeiras vendas à Netflix e Amazon Prime, bem como uma série de outros negócios com emissoras e transmissoras digitais em toda a região. Sob sua liderança, a VIS expandiu suas atividades de produção no Reino Unido, Europa e Ásia.

Ao mesmo tempo que liderava as operações da empresa na América Latina, Gazzolo continuou a liderar a Nickelodeon internacionalmente, dando-lhe a supervisão desta marca crucial em todos os mercados fora dos EUA. Nesta função, supervisionou um aumento no fornecimento internacional à linha sequencial de conteúdo global da Nickelodeon com programas desenvolvidos localmente sendo refeitos para distribuição mundial, incluindo Talia in the Kitchen e Every Witch Way.

Anteriormente, Gazzolo foi Diretor de Operações da VIMN (2011 a 2014) e sua predecessora MTV Networks International (2009 a 2011), reportando em ambas as funções a Bob Bakish, que agora é Diretor Executivo da ViacomCBS Inc. Antes de 2009, ocupou várias funções diferentes com a empresa, incluindo a função como Presidente da MTV Networks Latin América.

ViacomCBS Networks International:

ViacomCBS Networks International, uma unidade da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), abrange muitas das marcas de entretenimento mais icônicas do mundo, incluindo Network 10, Channel 5, Telefe, Viacom 18, ViacomCBS International Studios, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET , Paramount Network e Pluto TV. Além de oferecer serviços de streaming inovadores e produtos de vídeo digital, a ViacomCBS Networks International oferece recursos poderosos em soluções de produção, distribuição e publicidade a parcerias nos cinco continentes e em mais de 180 países.

VIAC-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020006068/pt/

Imprensa Kate Laverge Vice-Presidente Sênior, Comunicações, ViacomCBS Networks International kate.laverge@viacom.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.