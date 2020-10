Comunicado do Business Wire :B2Broker

B2Broker, provedora líder de soluções em liquidez e tecnologia para o setor de Forex e criptografia, tem o prazer de anunciar que lançou seu novo site e nova marca corporativa. Trata-se da primeira grande atualização relacionada com o site e a identidade corporativa da empresa, e está alinhado com os planos de expansão para se posicionar como o provedor global líder em seu gênero, com mais de 200 clientes institucionais garantidos até o momento.

Screenshot from the new website showing B2Broker Forex Liquidity Solutions (Photo: Business Wire)

Motivo principal

Embora os últimos meses tenham apresentado uma situação desafiadora em relação à pandemia global da Covid-19, a B2Broker observou os aumentos no comércio online que impactaram na demanda por serviços Forex e relacionados com a criptografia de corretoras. A situação serviu como um importante gatilho para avançar com o projeto de novo site e marca para fornecer aos clientes atuais e potenciais acesso a informações enciclopédicas e uma nova experiência que é a primeira do setor.

O motivo principal é resumido pela diretora de operações da B2Broker, Evgeniya Mykulyak. "Criamos a versão anterior do nosso site há dois anos e muita coisa mudou desde então ... ao longo de um ano, 15 membros da equipe se propuseram construir o melhor site do setor, que não refletisse apenas a essência completa de nossos produtos, mas também para fornecer informações gerais sobre o setor. Nosso novo logotipo, por sua vez, reflete novos valores e significados que estão realmente próximos ao coração de nossa empresa, nossa equipe e nossos produtos".

Nova Marca

A nova estratégia da marca envolve o uso de 9 círculos que representam os 9 grupos de produtos. Os clientes podem construir seus negócios com os círculos como um quebra-cabeças usando os produtos da empresa formando círculos. O quadrado que circunda a imagem reflete a segurança e estabilidade dos produtos da empresa, enquanto a cor verde representa lucratividade e margem e as sombras - crescimento do mercado e vitalidade.

Implantação

O novo site da B2Broker, em 8 idiomas, foi lançado oficialmente no dia 14 de outubro de 2020, e os clientes estão sendo encaminhados agora para o novo domínio www.b2broker.com

Arthur Azizov, CEO da B2Broker, acrescentou, "A B2Broker está agora em seu 6º ano de operações bem-sucedidas e nosso novo site e marca são um marco importante no crescimento e desenvolvimento da empresa. Nossa marca recém-introduzida reflete nossa posição privilegiada no setor, a variedade de serviços de tecnologia e liquidez que oferecemos e a natureza global de nossas operações. Esta é uma empresa empolgante com planos ainda maiores para o mercado, e agora temos um site de última geração e uma marca mais diferenciada que expressa plenamente nosso propósito.

Sobre a B2Broker

A gama de produtos e serviços da B2Broker inclui: Cryptocurrency Liquidity, Forex Liquidity, CFD Liquidity, Forex Broker Turnkey, Crypto Broker Turnkey, Crypto Payment Gateway, B2Core (Sala do Trader e Software de Back Office), Investment Platform, MT4 / MT5 White Label solutions, Cryptocurrency Exchange Development e www.b2bx.exchange, tudo isso contribui para a presença crescente da empresa em todo o mundo.

Contato RP Rosemary Barnes Chefe de RP pr@b2broker.net www.b2broker.com

