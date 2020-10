Comunicado do Business Wire :Ideematec Inc.

A Ideematec Inc., principal fornecedor global de sistemas de rastreamento solar, anunciou hoje seu rastreador solar Horizon L:Tec na Solar Power International 2020. O novo rastreador de dois módulos em retrato (2P) apresenta uma tecnologia de travamento patenteada que protege os módulos em posição contra galope torcional, causada por ventos extremos, para reduzir os custos de manutenção e expandir a vida útil do produto. O rastreador se integra perfeitamente com módulos bifaciais para gerar mais energia por rastreador e acomoda módulos fotovoltaicos extragrandes. Os painéis são capazes de permanecer na posição retraída, em um ângulo de zero grau, contra ventos de até 180 milhas por hora.

O Horizon L: Tec baseia-se na tecnologia de acionamento desacoplado da Ideematec, que transporta cargas dinâmicas para postes de base e para longe das caixas de câmbio. Os rastreadores Ideematec requerem quatro vezes menos caixas de engrenagens e motores do que os rastreadores convencionais. Isso reduz significativamente o tempo de instalação e os custos de manutenção e melhora a eficiência geral do sistema.

"Esta inovação trata de um grande ponto problemático no mercado solar global", afirmou Mario Eckl, CEO da Ideematec. "Com tecnologia de bloqueio reforçada, projetos solares em grande escala são capazes de gerar energia mesmo em climas e geografias severas. Este design aprimorado responde à crescente demanda por equipamentos que são rápidos de instalar para reduzir os custos de construção econstruído para suportar os piores cenários. Isso mostra nosso compromisso em criar soluções confiáveis que irão acelerar nosso caminho em direção a um futuro de energia limpa e resiliente".

Com 190 metros de comprimento, o Horizon L: Tec é o mais longo rastreador solar do mercado global e estará disponível em todos os mercados em janeiro de 2021. Logo depois, a empresa planeja anunciar uma versão de um módulo em retrato (1P) do rastreador, usando a mesma tecnologia, o que permitirá aos clientes comprar qualquer uma das opções de um único fornecedor.

Durante a Feira virtual deste ano na SPI, nos dias 21 e 22 de outubro, a equipe da Ideematec fará demonstrações, transmitidas da sede na Alemanha. Saiba mais sobre as demonstrações entrando em contato através do e-mail outreach@ideematec.com.

A Ideematec, Inc. é um fornecedor global confiável de sistemas de rastreamento solar, com sede na Alemanha. Fundada em 2003, a empresa atua como fornecedora de rastreador de pure play para o setor de serviços públicos. A Ideematec foi pioneira no rastreador SafeTrack Horizon? 2P de alta amplitude, movido por uma tecnologia patenteada de duplo drive. Desde 2017, a empresa entregou com sucesso algumas das maiores instalações solares em três continentes, incluindo Jordânia (250 MW), Austrália (350 MW) e Espanha (200 MW). Para obter mais informações, visite: http://www.ideematec.com/

