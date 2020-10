Comunicado do Business Wire :Hansen Technologies

DISH (NASDAQ:DISH) anunciou hoje que escolheu as soluções de software orientados por catálogo da Hansen Technologies ao construir a primeira rede 5G nativa da nuvem, compatível com Open RAN do país. Essas soluções incluem um catálogo de produtos e serviços, construído a partir de APIs abertas, que se integrarão perfeitamente com os sistemas de rede e clientes da DISH.

"O catálogo unificado da Hansen é um componente fundamental dentro da plataforma 5G da DISH, permitindo a introdução e o gerenciamento oportuno de produtos e serviços, e para rapidamente criar protótipos e lançar ofertas inovadoras ao mercado", disse Atilla Tinic, diretor de informação da DISH.

"A Hansen tem uma capacidade demonstrada de escalonar rapidamente para uma base de clientes 5G em rápida expansão", acrescentou Stephen Bye, vice-presidente executivo e diretor comercial da DISH. "Aguardamos com expectativa para trabalhar com sua equipe à medida que levamos nossos serviços de rede de nuvem nativa aos nossos clientes."

"Este acordo com a DISH é uma prova do valor de nossa solução Criar- Fornecer-Envolver (Create-Deliver-Engage) que permitirá uma verdadeira abordagem orientada por catálogo, desde a criação de novos serviços 5G até o pedido e ativação desses serviços na rede virtualizada 5G da DISH", disse Andrew Hansen, diretor executivo global da Hansen Technologies. "Estamos extremamente satisfeitos em apoiar a DISH neste importante programa, pois ele continua a construir a primeira rede sem fio 5G nativa da Nuvem em todo os Estados Unidos".

Como parte do acordo, Hansen fornecerá à DISH a solução Create-Deliver-Engage da Hansen. A solução, incluindo o catálogo unificado, CPQ e gestão de pedidos, consiste em aplicativos baseados em nuvem que permitirão à DISH automatizar seus processos de BSS e OSS, fornecer energia em tempo real e citações e ajudar a acelerar a introdução de novos serviços e modelos de negócios baseados em 5G.

Sobre a DISH

A DISH Network Corporation é uma empresa de conectividade. Desde 1980 serve como uma força revolucionária, impulsionando a inovação e valor em nome dos consumidores. Através de suas subsidiárias, a empresa fornece entretenimento de televisão e tecnologia premiada a milhões de clientes com seus serviços DISH de TV por satélite e streaming de SLING TV. Em 2020, a empresa se tornou uma operadora sem fio através da aquisição da Boost Mobile, operando a nível nacional nos EUA. A DISH continua a inovar no setor sem fio, construindo a primeira rede de banda larga 5G baseada em RAN aberta e nativa de nuvens do país. A DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) é uma empresa Fortune 250.

Sobre a Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) é um fornecedor líder mundial de software e serviços para os setores de energia, água e comunicações. Com escritórios e centros de desenvolvimento em todo o mundo, incluindo quatro escritórios nos Estados Unidos, a Hansen disponibiliza seu premiado portfólio de software a mais de 550 clientes em mais de 80 países, ajudando-os a criar, vender e distribuir novos produtos e serviços, gerenciar e analisar dados de clientes, e controlar a gestão de receita crítica e processos de suporte ao cliente.

Para mais informações, acesse www.hansencx.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005459/pt/

Caroline Krause DISH Comunicações empresariais news@dish.com 720-514-5351 Adnan Bashir Gerente sênior de comunicações empresariais Hansen Technologies +1 647-204-0999

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.