Comunicado do Business Wire :IRIS Software Group

IRIS Software Group, uma das maiores empresas privadas de software do Reino Unido, anuncia hoje que adquiriu o iSAMS, um sistema de gestão escolar online líder e totalmente integrado.

Definido para aumentar o escopo do portfólio de educação para o IRIS, o iSAMS está estreitamente alinhado com a visão do Grupo de ser o fornecedor mais confiável de software e serviços de missão crítica. O iSAMS fornece soluções de sistema de informação de gerenciamento (MIS) para mais de 500 escolas independentes no Reino Unido e mais de 500 escolas internacionais em 80 países.

O iSAMS complementa o objetivo do IRIS de estar no centro da gestão escolar, garantindo que os líderes educacionais estejam à frente das mudanças regulatórias; simplificar a gestão escolar, automatizando tarefas operacionais quotidianas e complexas para impulsionar o sucesso; e envolver funcionários, pais e alunos para trocar informações importantes e construir relacionamentos valiosos.

O presidente executivo do IRIS Software Group, Kevin Dady, disse, "Como parte de nossa estratégia de crescimento, continuamos identificando oportunidades de expansão tanto no mercado interno quanto no internacional.

Internamente, estamos vendo uma necessidade crescente de as escolas não apenas migrarem para um ambiente SaaS para finanças, RH e folha de pagamento, mas aumentar seu envolvimento com os pais, fornecer relatórios mais detalhados e criar sistemas de administração sem papel mais eficientes.

A herança do IRIS combinada com seus mais de 11.000 clientes escolares, o investimento em tecnologia de nuvem e experiência no setor ajudará o iSAMS na próxima fase de seu crescimento".

Alastair Price, diretor geral do iSAMS comentou, "O IRIS compartilha nossa visão para o próximo estágio de crescimento. Seu histórico no mercado de educação o torna o parceiro perfeito. O apoio à gestão e sua cultura complementam o próximo capítulo da história do iSAMS. Estamos entusiasmados com o IRIS investindo no negócio, reforçando nosso compromisso com a excelência de serviço para nossos clientes em todo o mundo".

iSAMS é um sistema de informações de gerenciamento baseado na web usado por todos os envolvidos em uma escola, desde administradores de dados e funcionários, até alunos e pais, com uma variedade de ferramentas de relatório e envolvimento. Esses módulos gerenciam todos os aspectos da administração para ajudar as escolas a funcionar com eficiência - incluindo admissões, relatórios e rastreamento acadêmico, exames, bem-estar, comunicação, RH, cobrança de taxas e contabilidade.

FIM

Sobre o IRIS Software Group

IRIS Software Group é uma das maiores empresas privadas de software do Reino Unido. Concebida para aliviar os processos, permitindo que os profissionais que trabalham em empresas e escolas se concentrem no trabalho que amam.

O IRIS fornece soluções de software e serviços para equipes de finanças, RH e folha de pagamento, organizações educacionais e empresas de contabilidade que os ajuda a cumprir os regulamentos, aumentar a produtividade e se envolver melhor com as principais partes interessadas. Por meio da simplificação, automação e fornecimento de percepções sobre as tarefas de missão crítica diárias para organizações de todas as formas e tamanhos, o IRIS garante que os clientes possam olhar para frente com certeza e confiança.

O IRIS tem mais de 120.000 clientes no Reino Unido e internacionais, com 80% tendo um mandato de cinco ou mais anos. O IRIS é o maior arquivador online de terceiros do governo do Reino Unido. Cerca de 20% do pagamento de trabalhadores do Reino Unido é realizado pela folha de pagamento do IRIS. Mais de 850.000 funcionários do Reino Unido são gerenciados pela solução de RH do IRIS. Mais de 11.000 escolas e academias no Reino Unido usam IRIS, com quatro milhões de pais e responsáveis usando aplicativos IRIS para se conectar com a escola de seus filhos; 300 milhões de mensagens são entregues entre escolas e pais a cada ano, e mais de £15 milhões de pagamentos transacionais são processados todos os meses. IRIS está classificado no Sunday Times PwC Top Track 250 e no Megabuyte50.

Para ver como o IRIS ajuda as organizações a acertar na primeira vez, sempre, acesse www.iris.co.uk.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005737/pt/

Emma Lawton emma.lawton@octopusgrp.com +44(0)7539 713 763

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.