Assassino dinamarquês de submarino é detido pela polícia após tentar de fugir

O dinamarquês Peter Madsen, condenado à prisão perpétua pela morte da jornalista sueca Kim Wall em um submarino artesanal, foi detido nesta terça-feira (20) perto de Copenhague após uma fuga frustrada da prisão, segundo as autoridades.

Encurralado em um primeiro momento pela polícia perto da prisão de Albertslund, um subúrbio de Copenhague, o acusado foi finalmente detido e "evacuado da área", anunciou a polícia dinamarquesa no Twitter. Algumas informações não confirmadas apontam que Madsen teria ameaçado a polícia com uma arma ou com um artefato explosivo.