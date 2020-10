Comunicado do Business Wire :Topdser

A Topdser, mais importante solução de dropshipping que conecta fornecedores de produtos a varejistas on-line da Shopify, anunciou hoje que ampliou sua plataforma de dropshipping - modalidade de comércio em que os fornecedores mantêm o estoque dos produtos comercializados por um revendedor - para oferecer conteúdo localizado a vendedores do Brasil e da França.

"Como o espaço de comércio eletrônico - e particularmente o dropshipping - passa por um rápido crescimento no Brasil e na França, estamos simplificando nosso fluxo de trabalho para que empreendedores desses países tenham mais facilidade para utilizar a plataforma Topdser", comentou Elon Zhao, fundador da Topdser. "Nossa expansão global é orientada pela demanda dos usuários, e seguiremos fazendo adaptações regionais em nossa plataforma para acompanhar a evolução das necessidades de nossos usuários."

A plataforma Topdser oferece agora sites específicos para ambos os países em português e francês. Os usuários são automaticamente geolocalizados por seu endereço IP e direcionados à página de acesso correspondente da Topdser. Eles também podem optar por selecionar e navegar diretamente na página de acesso em português ou francês.

Além de facilitar que vendedores que atuam nos idiomas português e francês realizem dropshipping na Topdser, a empresa oferece envio rápido a clientes nessas regiões utilizando a solução de fornecimento própria da Topdser. Agora, a Topdser oferece envio a clientes no Brasil de 15 a 25 dias úteis, e de 4 a 8 dias úteis na França.

A Topdser se tornou rapidamente conhecida como a maior solução de dropshipping, ajudando vendedores a simplificarem suas operações e aumentarem a produtividade. Graças ao portfólio diversificado de soluções de entrega da empresa, os vendedores podem atender a pedidos com velocidade geralmente duas a três vezes maior em comparação com métodos de entrega convencionais, além de reduzir os custos gerais da maioria dos pedidos. Além disso, a Topdser passou a ser recentemente a única fornecedora de solução de dropshipping a oferecer uma garantia de correspondência de preço por fornecimento de produto. Com as opções de entrega mais rápidas e uma garantia de fornecimento de produtos a preços reduzidos, a Topdser oferece a proposta de valor mais interessante dentre os principais fornecedores de solução de dropshipping.

Acesse https://www.topdser.com/br/ para saber mais ou crie uma conta gratuita na Topdser em https://app.topdser.com/user/register.

Sobre a Topdser

A Topdser é a principal solução de dropshipping, que conecta fornecedores de produtos a varejistas on-line. A plataforma da empresa oferece valiosas percepções em tempo real sobre comportamento de compras on-line a vendedores de comércio eletrônico para ajudá-los a ajustar promoções na busca de máxima conversão. Com essas soluções integradas e um marketplace cuidadosamente selecionado de fornecedores certificados dos Estados Unidos, a Topdser é uma solução completa de comércio eletrônico que fortalece de modo inédito empresas que comercializam pela modalidade de dropshipping. Fundada em 2019, a Topdser é uma empresa global com sede em Los Angeles. Para mais informações, acesse https://www.topdser.com/br/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005168/pt/

John Snedigar, Faultline Communications john@faultlinecomms.com 408-705-7518

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.