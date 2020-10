Grécia pede à UE que examine suspensão da união alfandegária com a Turquia

O chefe da diplomacia da Grécia, Nikos Dendias, enviou uma carta ao comissário europeu de Ampliação, Oliver Varhelyi, com o pedido para que examine a possível suspensão da união alfandegária entre a União Europeia (UE) e a Turquia.

Na carta, Dendias destaca que Ancara "segue violando unilateralmente" a união alfandegária UE-Turquia ao adotar medidas não previstas no acordo, segundo a agência grega de notícias Ana.

O ministro pediu à UE que considere a possibilidade de adotar medidas adequadas e ressaltou o "comportamento infrator reiterado" da Turquia contra a UE.

As relações Grécia-Turquia se tornaram ainda mais tensas nas últimas semanas, depois que Ancara enviou o navio de exploração de gás "Oruç Reis" ao sul da ilha grega de Kastelorizo, uma zona do Mediterrâneo oriental reivindicada pela Grécia.

Em agosto, o navio permaneceu na região durante quase um mês. A embarcação deixou o local no início de setembro.

Na reunião de cúpula europeia da semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, criticou a retomada da exploração de gás turco no Mediterrâneo oriental e recordou que a UE pretende avaliar a situação em dezembro, com possíveis sanções.