UE restringe cotas de pesca no mar Báltico para 2021

Os países da União Europeia (UE) concordaram em restringir mais uma vez as cotas de pesca, especialmente de bacalhau, no mar Báltico em 2021, devido ao nível reduzido das reservas, anunciou o bloco após uma reunião de ministros da Agricultura e Pesca em Luxemburgo.

Na reunião, os ministros concordaram em manter a proibição virtual das capturas de bacalhau no mar Báltico oriental. Também reduziram a cota para a "captura acidental".

A UE estabeleceu o objetivo de administrar as populações de peixes com limites da pesca anual, distribuídos entre os Estados membros de acordo com as cotas nacionais.

Os países estabeleceram um objetivo de rendimento máximo sustentável (RMS), o volume de captura que pode ser extraído de uma determinada população enquanto se mantém o tamanho da população.

De acordo com as recomendações da Comissão Europeia, os ministros estabeleceram para o bacalhau da região oriental uma cota reduzida em 2021, a 595 toneladas (contra 2.000 toneladas em 2020 e 24.112 toneladas em 2019).