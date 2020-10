Wall Street fecha em queda, pessimista com novo plano de ajuda nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta segunda-feira (19), diante do pessimismo dos investidores sobre a possibilidade de um novo plano de estímulo à economia nos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average recuou 1,44%, a 28.195,42 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 1,65%, a 11.478,88 unidades, e o S&P; 500 perdeu 1,63%, a 3.426,92.

Os três índices começaram o dia no azul antes de cair.

Nesta segunda-feira reuniram-se a líder democrata no Congresso, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para tentar encurtar as diferenças sobre um novo plano de ajuda para empresas e pessoas.

No domingo, Pelosi estabeleceu um prazo de 48 horas para alcançar um acordo, mas o mercado é cético sobre eventuais avanços.

Segundo Sam Stovall, da CFRA, a queda de Wall Street nesta segunda é "uma resposta às menores possibilidades de que um plano de reativação seja votado antes da eleição (presidencial de 3 de novembro nos Estados Unidos) e um aumento das preocupações de que não haja plano tampouco após a eleição".

O mercado considera a possibilidade de que, mesmo em caso de vitória do democrata Joe Biden ante Donald Trump, os republicanos mantenham sua maioria no Senado, o que "paralisaria o Congresso", observou Stovall.