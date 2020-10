Alasca tem alerta de tsunami após tremor de magnitude 7,5

O estado do Alasca foi posto em alerta de tsunami nesta segunda-feira (19), depois do registro de um terremoto com magnitude 7,5, do qual até agora não foram reportados vítimas ou danos, segundo autoridades americanas.

O sismo, inicialmente estimado com magnitude 7,4, foi registrado 91 km a sudeste de Sand Point, nas Ilhas Aleutas, no mar de Bering, a 40 km de profundidade, informou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS).

A agência nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) pôs em alerta de tsunami toda a costa sul do estado, assim como a península do Alasca, mas Anchorage, a maior cidade do estado, situada a quase 1.000 km do epicentro, não foi afetada.