Rooney, em isolamento apesar de não ter covid-19, está 'triste e chateado'

O atacante Wayne Rooney informou nesta segunda-feira que está "triste e chateado" por ter que desfalcar o Derby County durante o Campeonato Inglês da Segunda Divisão (a Championship) devido à quarentena que está mantendo por ter tido contato com um portador do coronavírus, apesar de seu teste negativo.

"Acabei de receber os resultados dos meus exames e não estou com o vírus. Estou feliz por mim e minha família, mas obviamente chateado e triste por ter que ficar isolado e perder jogos cruciais com o Derby", declarou o ex-jogador do Manchester United e ex-capitão da seleção inglesa.

Rooney foi para o Derby no início de 2020 com uma dupla função: como jogador e integrante da comissão técnica do holandês Phillip Cocu.

De acordo com o jornal The Sun, Rooney, de 34 anos, recebeu a visita de um amigo em sua casa na quinta-feira, e ele posteriormente testou positivo para covid-19.

Ainda sem saber que seu amigo tinha o vírus, Ronney atuou no dia seguinte, na sexta-feira, na derrota do Derby para o Watford por 1 a 0.