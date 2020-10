Tempestade tropical Épsilon se forma e pode chegar nas Bermudas como furacão

Uma depressão no Atlântico tornou-se, nesta segunda-feira (19), a tempestade tropical Épsilon e deve ganhar intensidade de furacão na quinta-feira, quando estará na área das ilhas Bermudas, informaram meteorologistas.

Épsilon, a quinta tempestade a ser identificada com o alfabeto grego nesta muito ativa temporada de furacões, sopra com ventos de 65 Km/hora e está 1.185 Km ao sudeste das ilhas Bermudas, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

Atualmente está parada, mas começará a se deslocar em direção a este arquipélago no Atlântico a partir de terça-feira.

"Espera-se um fortalecimento gradual nas próximas 72 horas e Épsilon está prevista para ter, ou chegar perto de ter, uma força de furacão na manhã de quinta-feira", escreveu o NHC.

Épsilon foi a 27ª depressão tropical e agora é a 26ª tempestade tropical que se forma este ano no Atlântico.

A temporada presenciou inúmeros recordes. Foram produzidos tantos ciclones que a lista de nomes para identificá-los por ordem alfabética esgotou e os meteorologistas precisaram recorrer ao alfabeto grego.

Em 9 de outubro, quando impactou Louisiana, o furacão Delta se tornou a décima tempestade a tocar o solo americano neste ano.

Seis delas afetaram, com graus diferentes, este estado do sul que ainda não se recuperou do furacão Laura de categoria 4, no final de agosto.

Também no início do mês, a tempestade tropical Gamma deixou seis mortos e cerca de 600.000 afetados no sul e sudeste do México.