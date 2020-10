Comunicado do Business Wire :Prevailion

Prevailion, líder global em inteligência cibernética de adversários, anunciou hoje que foi reconhecida como Gartner Cool Vendor no último relatório Cool Vendors em operações de segurança e inteligência de ameaças.

O relatório do Gartner desenha os perfis dos "fornecedores emergentes que os líderes de segurança e gestão de risco devem considerar ao avaliar ameaças emergentes que exigem o que há de mais recente em tecnologias de operações de segurança". O Gartner escreve que: "Os líderes de segurança e gestão de risco estão buscando soluções para melhor visibilidade em seus ambientes de TI para ajudar a fortalecer sua postura de segurança, bem como priorizar lacunas de controle de segurança e atividades de remediação com base no risco de negócios." Também observa que: "As organizações lutam para mitigar vulnerabilidades devido à incapacidade de priorizá-las devido à falta de contexto sobre os ativos e o ambiente de ameaças externas."*

Essa falta de visibilidade das ameaças ativas e emergentes representa um grande desafio para a segurança cibernética organizacional e é o foco principal do Prevailion. Por meio de uma constelação global de sensores clandestinos, o Prevailion monitora ativamente milhares de ataques cibernéticos em tempo real, incluindo bilhões de comunicações de malware, fornecendo um nível sem precedentes de inteligência adversária que as empresas podem usar para proteger suas redes.

"Estamos honrados por termos sido selecionados pelo Gartner, que acreditamos valida a tecnologia central por trás de nossa plataforma e o trabalho árduo e dedicação de nossa equipe", disse Karim Hijazi, fundador e diretor executivo da Prevailion. "Na Prevailion, temos traçado um novo rumo no campo da inteligência de ameaças, capacitando as empresas com maior visibilidade dos atores de ameaças que visam suas redes e as redes de seus parceiros mais próximos. Ao perseguir a própria infraestrutura dos invasores, podemos fornecer às empresas insights sem precedentes sobre a atividade mal-intencionada de hackers criminosos e estaduais e uma lista de alvos. Isso permite que as equipes de segurança corporativa priorizem melhor as ameaças, concentrando-se imediatamente em ataques confirmados, em vez de depender de alertas de segurança barulhentos e sujeitos a erros ou de scorecards vagos de risco."

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS SOBRE A ATIVIDADE DE AMEAÇA CIBERNÉTICA

Prevailion está rastreando atualmente mais de 28.000 organizações comprometidas em todo o mundo, variando de empresas de capital aberto e seus parceiros da cadeia de fornecimento a governos, universidades, ONGs e muito mais. Muitos dos cibercomprometimentos observados pela Prevailion não são detectados ou relatados pelas organizações vítimas.

De acordo com a inteligência exclusiva da Prevailion, 22% das empresas Fortune 500 estão mostrando atividade comprometida ativa ou recente por hackers criminosos ou afiliados ao estado. Isso inclui 79% das empresas de software e 64% das farmacêuticas, que são os setores mais visados, com base na atividade cibernética recente.

A capacidade única de inteligência cibernética do Prevailion permite detectar comprometimentos ativos dentro de redes corporativas que não requerem qualquer acesso ou confirmação da empresa afetada. Para fazer isso, a equipe de inteligência da Prevailion tem como alvo redes criminosas, a fim de interceptar as comunicações entre os servidores de "comando e controle" dos hackers e o malware que eles implantaram. Essa capacidade de espionar atividades criminosas oferece ao Prevailion percepções significativamente aprimoradas sobre as operações de hackers em tempo real que ocorrem em todo o mundo. Também permite que eles antecipem novos ataques antes da hora.

A plataforma APEX da Prevailion é uma fonte confiável de informações sobre milhares de violações corporativas não relatadas e fornece inteligência 24 horas por dia sobre novos compromissos, escalando a atividade de violação e esforços corporativos de remediação.

*Gartner "Cool Vendors in Security Operations and Threat Intelligence," Mitchell Schneider, Ruggero Contu, John Watts, Craig Lawson, 13 de outubro de 2020.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO GARTNER

A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações factuais. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

SOBRE A PREVAILION

Prevailion é uma empresa de inteligência de compromisso, transformando a maneira como as organizações abordam a mitigação de riscos e a tomada de decisões de negócios. Por meio de inteligência customizada de próximo nível e uma plataforma zero contato, Prevailion oferece uma visão completa da "Evidência de Compromisso" (EOC) confirmada para clientes e seus ecossistemas de parceiros. Para saber mais sobre Prevailion, visite www.prevailion.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005750/pt/

Michael Sias inquiry@firm19.com 954-361-3963

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.