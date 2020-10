Comunicado do Business Wire :Kantar

Kantar, empresa líder mundial em dados, insights e consultoria, anuncia a nomeação de Alexis Nasard como CEO, a partir de 30 de dezembro de 2020.

Alexis Nasard une-se a Kantar com quase 30 anos de experiência no FMCG e no mundo do varejo. Atualmente, o sr. Nasard é CEO da Bata. Antes disso, Alexis passou seis anos na Heineken, culminando no cargo de Presidente de Negócios da Europa Ocidental e Diretor de Marketing Global. Anteriormente, ele trabalhou por 17 anos na Procter & Gamble, em uma variedade de funções de marketing e gerenciamento geral.

O sr. Nasard possui MBA da Haas School of Business da UC Berkeley, nos EUA, e MS/BS em Engenharia Civil pela Saint Joseph University, no Líbano.

Comentando a nomeação, o sr. Nasard disse: "Ao longo da minha carreira, Kantar tem sido uma consultora de confiança. Os dados, percepções e conselhos da Kantar informaram muitas das estratégias, bem como planos de comunicação e comerciais que eu e minhas equipes lideramos. Por mais que entenda, hoje, a herança e reputação da Kantar, o que mais me entusiasma é o nosso futuro. A combinação do profundo conhecimento da Kantar sobre os consumidores em todo o mundo, os conjuntos de dados proprietários e a crescente experiência em análises avançadas e inteligência artificial nos coloca em uma posição de liderança para reformular os insights e o mercado de consultoria, oferecendo aos clientes análises superiores que eles podem monetizar. Isso será ainda mais relevante no ambiente volátil e flutuante em que vivemos como consequência da crise econômica e de saúde da COVID-19, pois os clientes precisam operar em curvas de aprendizagem muito íngremes".

Anunciando o compromisso, o presidente da Kantar, Adam Crozier comentou: "Com o Alexis nomeamos um CEO de classe mundial. Como ex-CMO e cliente, ele entende o valor que a Kantar oferece e o papel que desempenha no aconselhamento às maiores marcas de consumo do mundo. Ao longo de sua carreira, Alexis construiu uma reputação de inovação, criatividade e excelência operacional. À medida que transformamos nosso negócio e nos posicionamos para o crescimento, a liderança de Alexis e a experiência internacional serão fundamentais para cumprir a ambição que temos para a Kantar".

Christophe Jacobs, diretor administrativo da Bain Capital Private Equity, acrescentou, "Esta nomeação é mais um passo importante na jornada da Kantar para se tornar o consultor líder mundial em marketing orientado a dados e estratégias comerciais e um parceiro de ecossistema chave para líderes globais de tecnologia. O sr. Nasard entende, em primeira mão, o valor que tal estratégia oferece às marcas de consumo líderes do mundo e tem a criatividade e a experiência operacional para dar vida a essa estratégia".

Sobre a Kantar: Kantar é a empresa líder mundial em consultoria e insights baseados em evidências. Temos uma compreensão total, única e completa de como as pessoas pensam, sentem e agem; global e localmente em mais de 90 mercados. Ao combinar a profunda experiência de nosso pessoal, nossos recursos de dados e benchmarks, nossa análise e tecnologia inovadoras, ajudamos nossos clientes a compreender as pessoas e inspirar o crescimento.

