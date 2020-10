Eslovênia impõe toque de recolher contra a pandemia

O governo da Eslovênia anunciou, nesta segunda-feira (19), a entrada em vigor de um toque de recolher a partir de terça-feira, seguindo o exemplo de outros países europeus, para tentar conter a segunda onda da pandemia de covid-19.

Os dois milhões de habitantes deste país-membro da União Europeia não poderão sair entre as 21h00 e as 06h00 da manhã, exceto para deslocamentos estritamente necessários, segundo um decreto adotado hoje pelo governo.

Como é o caso em vários países europeus, as reuniões também serão limitadas a seis pessoas e viajar entre as 12 regiões do país também estará proibido.

As restrições afetam igualmente as escolas e somente os alunos do ensino primário poderão comparecer às aulas, enquanto os maiores deverão acompanhar pela internet.

A Eslovênia, que havia conseguido limitar a propagação de contágios na primavera boreal, agora está sobrecarregada: o número de casos dobrou em uma semana e os hospitais já não têm capacidade para receber todos os pacientes.

As autoridades de saúde suspenderam o rastreamento de contatos de pessoas infectadas devido à falta de pessoal suficiente.

A Eslovênia registrou 190 mortos e mais de 13.500 casos desde o início da pandemia, segundo as estatísticas oficiais.

Na região, a Áustria também reforçou suas medidas nesta segunda-feira. O chanceler Sebastian Kurz pediu aos habitantes que "fazem todo o possível para evitar um segundo confinamento".

As reuniões serão limitadas a seis pessoas nos espaços internos e a 12 no exterior, com excepção dos funerais. A maioria dos casos dessas últimas semanas ocorreu nos círculos familiares e de amigos.

"O número de casos dobrou em duas semanas e se continuar assim, chegaremos a 6.000 casos diários em dezembro", alertou Kurz nesta segunda.