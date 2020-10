Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co. Ltd.

Sufyan Ibrahim e Himanshu Yashavanthi Nagesh, do Kasturba Medical College, Índia, ganharam o prestigioso Fujio Cup Quiz (FCQ), um evento acadêmico de aquisição ativa de conhecimento do NCRM NICHE 2020 sobre células-tronco e medicina regenerativa, em uma competição duramente disputada entre as equipes que representam a Monash University, Austrália, o Birla Institute of Technology (BITS-Pilani), Índia, e o Bandung Institute of Technology, Indonésia, que ficou em segundo lugar. O evento virtual teve palestras do Prof. Masaharu Seno, da Universidade de Okayama, sobre células-tronco pluripotentes induzidas, da Dra. Maria Nostro, da Universidade de Toronto, sobre progenitores pancreáticos para diabetes, e do Pe. Francis Xavier, do Loyola College de Chennai, no conclave interdisciplinar sobre controle do estresse durante a Covid19.

Winners of XV Fujio Cup Quiz, Dr. Ibrahim and Mr. Nagesh of Kasturba Medical College, India, with the 2020- Joyce and James Till Travel Grant Awardee, Dr. Natarajan, a 2013- FCQ Elite. (Graphic: Business Wire)

A Medicina Regenerativa é uma especialidade que exige interação interdisciplinar, pois forças físicas como gravidade e elasticidade, polímeros sintetizados quimicamente e andaimes de nanomateriais fornecem o microambiente adequado às células para cultura in vitro em laboratório, que são transplantadas para substituir, restaurar, reparar e regenerar tecidos para tratar falhas de órgãos. O FCQ, parte do NCRM NICHE iniciado em 2006, é realizado em Tóquio, Japão, desde 2017, no qual participam jovens acadêmicos de diferentes especialidades da ciência de todo o mundo percorrem várias etapas de questionários e atribuições para ganhar o troféu. Os alunos das equipes de melhor pontuação do FCQ (elites do FCQ) são elegíveis para nomear candidatos para o Prêmio Edogawa NICHE (www.edogawanicheprize.org). O Joyce and James Till Travel Grant(www.j2t2grant.org), instituído em 2018 com uma bolsa do Prof. James Till, ganhador do Prêmio Edogawa NICHE 2018, foi concedido este ano ao Dr. Rupesh Kumar Natarajan (elite do FCQ 2013), que agora busca bolsa em cardiologia pediátrica na Universidade de Minnesota, EUA.

O FCQ como uma plataforma de inovação começou a atrair empresas multinacionais para colaboração após o desenvolvimento de novas soluções, como BEES-HAUS para estreitamento uretral (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iju.13852), reparo de cartilagem (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352320420300274) e a patente recentemente concedida sobre o aumento da síntese de óxido nítrico pelas células sanguíneas, especialmente as células NK, com base na microgravidade.

O Dr. Shojiro Katoh (Fundados do EELS), parabenizou os vencedores e espera convidar para o Japão, além de homenagear, o vencedor do Prêmio Edogawa NICHE 2020, o Dr. John Venter, nos próximos anos, quando a Terapia de Captura de Nêutrons de Boro (BNCT) no Hospital Edogawa (http://bnct-cancer.com/center.php) poderia estar pronto para oferecer tratamento a pacientes com câncer do exterior e iniciar uma colaboração de pesquisa com instituto estrangeiros. As informações do evento serão atualizadas em: www.ncrmniche.org

