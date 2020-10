Pressionado por protestos, primeiro-ministro tailandês convoca parlamento

O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan O Cha, convocou uma sessão extraordinária do parlamento nesta segunda-feira (19) em meio a um movimento de protesto que continua a desafiar o governo, convocando novas manifestações pela libertação de militantes e uma reforma da monarquia.

Milhares de manifestantes, a maioria jovens, foram às ruas na semana passada em Bangkok, apesar da proibição de reuniões de mais de quatro pessoas.

"Solicitamos a abertura de uma sessão extraordinária para resolver este conflito", disse o primeiro-ministro.

"Peço aos manifestantes que protestem pacificamente. O governo já assumiu alguns compromissos", alertou.

Cerca de 20.000 pessoas protestaram na capital tailandesa neste domingo, de acordo com a Polícia. A mídia local e os manifestantes falaram em grandes multidões.

O movimento, que não tem um liderança definida, pede a renúncia do primeiro-ministro, um ex-general que chegou ao poder com um golpe em 2014, bem como uma revisão da Constituição que, segundo eles, favorece os militares durante as eleições.

O movimento exige ainda a revogação da lei de lesa majestade, que pune com pena de três a 15 anos de prisão qualquer difamação ou insulto à monarquia e sua família.

Também reivindica uma reforma da poderosa e rica monarquia, um assunto tabu no país até recentemente.

Os manifestantes querem maior transparência nas finanças da coroa e que o soberano Maha Vajiralongkorn não intervenha nos assuntos políticos.

O movimento de protesto parece estar ganhando terreno no país. No domingo, houve pequenos comícios em várias cidades, como Phuket no sul ou Khon Kaen no nordeste.

O primeiro-ministro alertou nesta segunda-feira que o governo deve proteger a monarquia. "É dever de todos os tailandeses", disse a jornalistas.