Na Bolívia, pesquisa de boca de urna dá vitória a Luis Arce no primeiro turno

Uma pesquisa de boca de urna divulgada nos primeiros minutos desta segunda-feira, 19 (pelo horário local), indica que o ex-ministro da Economia Luis Arce venceu em primeiro turno as eleições presidenciais na Bolívia, realizadas na véspera.



Arce obteve 52,4% dos votos, contra 31,5% do ex-presidente Carlos Mesa, segundo levantamento realizado pela emissora de televisão Unitel. Pela legislação boliviana, a vitória no primeiro turno está assegurada quando um candidato obtém 50% mais um dos votos ou ao menos 40% da preferência do eleitorado, desde que a vantagem sobre o segundo colocado supere os dez pontos porcentuais.



Resultados oficiais não estão sendo divulgados. Para evitar "especulações", a autoridade eleitoral do país resolveu segurar o anúncio para quando a apuração estiver concluída - o que pode levar dias. Arce é do grupo político do ex-presidente Evo Morales, que comandou o país entre 2006 e 2019 e que hoje está asilado na Argentina. Fonte: Associated Press.