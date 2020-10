A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira que é "crucial" para a recuperação da zona do euro que o plano de estímulo europeu, dotado de 750 bilhões de euros, tenha sucesso e cumpra com o objetivo de entregar o dinheiro no início de 2021.

"Se não for orientado, se o plano se perder em labirintos administrativos e não irrigar a economia real para guiar nossos países para o digital e o verde, teremos perdido uma oportunidade histórica de mudar as coisas", acrescentou Lagarde em entrevista ao jornal francês Le Monde.

As negociações sobre o plano excepcional aprovado pelos 27 países da União Europeia (UE) para ajudar as nações a enfrentar as consequências da crise provocada pela pandemia de covid-19 esbarram no Parlamento Europeu com a questão de condicionar a ajuda ao respeito ao estado de direito.

Questionada sobre o risco de que os EUR 750 bilhões sejam distribuídos "muito tarde", Lagarde insistiu que os prazos devem ser cumpridos.

"O objetivo da Comissão é poder distribuí-los no início de 2021 e isto deve ser cumprido absolutamente", disse Lagarde.

"A bola está no campo dos Estados, que devem apresentar seus planos de recuperação - alguns já estão preparados -, e da Comissão, que deverá examiná-los rapidamente", argumentou Lagarde.

"Os líderes políticos também terão que aturar com rapidez, especialmente os Parlamentos nacionais, para adotar os dispositivos", insistiu.

"É crucial que este plano excepcional, que superou tabus importantes em alguns países, tenha sucesso", destacou a presidente do BCE.

O Parlamento Europeu discute atualmente o orçamento da UE. Muitos deputados exigem um mecanismo dissuasivo para condicionar os subsídios europeus ao respeito ao estado de direito, posição que Polônia e Hungria rejeitam categoricamente, o que bloqueia o processo.