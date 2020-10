Comunicado do Business Wire :Raysut Cement Company

A maior fabricante de cimento de Omã, Raysut Cement Company (RCC), disse que fechou o negócio para adquirir 75 por cento do terminal de cimento da LafargeHolcim na Ilha de Thilafushi nas Maldivas, e uma nova joint venture, a Raysut Maldives Cement Pvt. Ltd., foi formada.

A nova entidade com a State Trading Organization (STO) das Maldivas detendo 25 por cento tem planos para expandir a capacidade do terminal, atualmente 75.000 toneladas por ano, em mais de 100 por cento no futuro para mais de 200.000 toneladas por ano.

Esta aquisição abre um corredor de comércio entre Omã e Maldivas, não só na indústria de cimento com a Raysut Cement, mas também em outras áreas que irão beneficiar ambas as economias. A Raysut Cement se orgulha de ter aberto essa nova relação econômica.

"A aquisição das Maldivas aumentará a lucratividade e a produção da Raysut até sua capacidade total, especialmente de sua fábrica no estado de Salalah, no Sultanato de Omã. A Raysut Cement Company este ano enfrentou condições econômicas, incluindo as condições econômicas que resultaram da disseminação global da Covid-19", disse o Sheikh Ahmed Yousef Alawi Al Ibrahim, presidente do Grupo RCC.

O terminal pertencerá e será operado pela joint venture RCC-STO.

A aquisição do terminal no país do Oceano Índico marca uma nova fase para a Raysut, listada na Bolsa de Valores de Mascate, uma vez que adicionará uma nova geografia ao seu plano estratégico de investimento global.

"Nossa incursão nas Maldivas ajudará a impulsionar a autossuficiência de cimento nas Maldivas, que hoje é predominantemente um mercado de importação. A Raysut está procurando agregar valor local nas Maldivas instalando recursos de produção para garantir que haja pelo menos 40% de conteúdo local. Isso também tornará o mercado mais competitivo do ponto de vista de preço, o que terá um impacto positivo no desenvolvimento da infraestrutura na nação insular", disse o GCEO da RCC, Sr. Joey Ghose.

"Este é um investimento importante para a Raysut, uma vez que o valioso cimento entrará em um mercado abastecido atualmente por outros participantes do Sul da Ásia. É também um movimento significativo, que reforça sua estratégia de diversificar, deixando de ser apenas um participante baseado no sul de Oman para se tornar um protagonista global na indústria de cimento. A RCC nas Maldivas competirá com empresas de cimento da Índia, Indonésia e Malásia", disse o CEO do Grupo Adjunto Interino, Sr. Salim Ahmed Alawi Al Ibrahim.

"A aquisição seguida pela formação da nova JV irá cimentar ainda mais a posição da Raysut como um participante emergente de cimento global com significativa presença no exterior nos mercados do Oriente Médio e da África Oriental", disse o GCEO da RCC, Sr. Joey Ghose.

Ele disse que o investimento nas Maldivas está alinhado com a estratégia corporativa da Raysut de expandir sua presença globalmente e ser um parceiro em países em desenvolvimento, onde investirá com parceiros locais estabelecidos.

