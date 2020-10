Turquia celebra vitória de seu protegido no Chipre do Norte

A Turquia celebrou, neste domingo (18), a surpreendente vitória de seu protegido, o nacionalista Ersin Tatar, na eleição "presidencial" da autoproclamada República Turca do Chipre do Norte (RTCN), reconhecida somente por Ancara, comprometendo-se a defender, com ele, os interesses no Mediterrâneo oriental.

"Parabenizamos, calorosamente, o ganhador da eleição presidencial, Ersin Tatar. Trabalharemos juntos para garantir a prosperidade, o desenvolvimento e a segurança dos turco-cipriotas. Defenderemos juntos os direitos e interesses legítimos do Chipre do Norte no Mediterrâneo oriental", tuitou o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.

Com 51,7% dos votos, Tatar - que defende uma solução de dois Estados soberanos na ilha mediterrânea dividida - venceu Mustafa Akinci, crítico de Ancara e partidário de uma reunificação do Chipre, na forma de um Estado federal.