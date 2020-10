Suíça obrigará uso de máscara em lugares fechados por surto de covid-19

O uso de máscara será obrigatório a partir de segunda-feira (19) em locais públicos fechados em toda Suíça - anunciou o governo federal neste domingo (18), entre outras medidas para tentar conter o aumento dos casos de covid-19 no território.

"Nesta semana, o número de casos dobrou", e o aumento agora é "exponencial", declarou em entrevista coletiva a presidente da confederação, Simonetta Sommaruga, justificando a gravidade da situação para que a Confederação imponha medidas nacionais.

A Suíça não foi relativamente afetada pela pandemia no primeiro semestre e impôs restrições limitadas. Porém, durante o verão, as autoridades e os cidadãos baixaram a guarda.

O ministro Federal da Saúde, Alain Berset, destacou na mesma entrevista coletiva que a taxa de exames positivos para a covid-19 atualmente gira em torno de "15%, 16%".

Neste domingo, centenas de manifestantes contrários a essas novas restrições se manifestaram em Berna, em frente ao palácio federal, segundo um fotógrafo da AFP.

Além dos locais públicos fechados, o uso de máscara também será obrigatório nas estações e aeroportos, assim como nas paradas de ônibus e trens.

Além disso, estão proibidas reuniões de mais de 15 pessoas em locais públicos.

Também sofrerão restrições as reuniões em ambiente particular - que acabam sendo uma grande fonte de contaminação - com mais de 15 pessoas.

Além disso, em restaurantes, bares ou boates, só pode se consumir sentado.

O governo também recomenda o recurso trabalho remoto.

A Suíça, onde foram registrados mais de 1.822 casos da covid-19, é o país da Europa onde a doença avançou mais rápido na semana passada (+146%), segundo levantamento a partir de recontagem feito pela AFP.