Deslizamento de terra no Vietnã mata 11 soldados e 11 estão desaparecidos

Onze soldados morreram, e onze continuam desaparecidos, depois que um grande deslizamento de terra atingiu o centro do Vietnã neste domingo, no momento em que o país luta contra suas piores inundações em anos.

A região sofre com os temporais há mais de uma semana. Pelo menos 64 pessoas morreram em enchentes e deslizamentos de terra, de acordo com autoridades vietnamitas.

Uma avalanche de pedras caiu sobre o quartel de uma base militar na província de Quang Tri, e 22 soldados foram soterrados sob a lama, relatou um funcionário do governo.

Ainda segundo as autoridades, 11 corpos foram recuperados até agora.

"Desde as 2h, houve quatro ou cinco deslizamentos de terra, que explodiram como bombas. Parecia que toda montanha estava prestes a desabar", descreveu o oficial local Ha Ngoc Duong, de acordo com o site de notícias VnExpress.

O comandante do Exército, tenente-general Phan Van Giang, alertou que pode haver mais deslizamentos de terra na área e alertou que as equipes de resgate precisam encontrar um modo seguro de acessar o local.

Durante a estação chuvosa, entre junho e novembro, o Vietnã costuma enfrentar condições climáticas muito adversas. As províncias da costa central são as mais vulneráveis.

No ano passado, 132 pessoas morreram, ou desapareceram, em decorrência de desastres naturais no Vietnã, segundo dados do Escritório Geral de Estatísticas.