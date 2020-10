Coronavírus sobrevive na pele cinco vezes mais que a gripe, diz estudo

O coronavírus permanece ativo na pele humana por nove horas, cinco vezes mais do que o vírus da gripe, de acordo com um grupo de pesquisadores japoneses, uma descoberta que demonstra a necessidade de se lavar as mãos com frequência para combater a pandemia da covid-19.

Em comparação, o patógeno que causa a gripe sobrevive na pele humana por aproximadamente 1,8 hora, conforme o estudo publicado este mês na revista Clinical Infectious Diseases.

"A sobrevivência de nove horas do SARS-CoV-2 [o vírus que causa a covid-19] na pele humana pode aumentar o risco de transmissão por contato em comparação com o IAV [vírus da gripe A], acelerando, assim, a pandemia", relata o estudo.

A equipe de pesquisa examinou a pele obtida em necropsias, aproximadamente um dia após a morte.

Tanto o coronavírus quanto o vírus da gripe se tornam inativos em 15 segundos com a aplicação de etanol, usado em desinfetantes para as mãos.

"A sobrevida mais longa do SARS-CoV-2 na pele aumenta o risco de transmissão por contato. No entanto, a higiene das mãos pode reduzir esse risco", observou o estudo.

O estudo apoia as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de se lavar regularmente as mãos para limitar a transmissão do vírus. Já são quase 40 milhões de pessoas infectadas em todo mundo desde que o novo coronavírus surgiu na China, no final do ano passado.