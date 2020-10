O Irã declarou neste domingo (17) que o embargo imposto pela ONU às vendas de armas para e da República Islâmica expirou em virtude do acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã e a resolução 2231 do Conselho de Segurança.

"A partir de hoje, todas as restrições à transferência de armas, atividades relacionadas e serviços financeiros de e para a República Islâmica do Irã (...) foram automaticamente suspensas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado.