Boko Haram mata três pessoas e sequestra cinco crianças em Camarões

Combatentes do Boko Haram mataram três moradores e sequestraram cinco crianças no extremo norte de Camarões, onde esses jihadistas multiplicam os assassinatos e sequestros de civis, disseram as autoridades locais no sábado (17).

O ataque ocorreu na manhã de sexta-feira no povoado de Oudal, a 6 quilômetros da fronteira com a Nigéria, informou por telefone à AFP Bukar Medjeweh, prefeito de Mayo Moskota, localidade da qual Oudal faz parte, disse à AFP por telefone.

Os aldeões mortos são homens e as cinco crianças raptadas têm entre três e 15 anos, de acordo com Medjeweh, que atribuiu o ataque a Boko Haram.

Este balanço foi confirmado à AFP por Mahamat Chetima Abba, chefe tradicional de Mozogo, uma comuna perto de Oudal.