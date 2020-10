Nova York cancela casamento com mais de 10.000 convidados

As autoridades de Nova York ordenaram o cancelamento de um casamento que poderia ter reunido mais de 10.000 pessoas no Brooklyn, em violação das regras de lotação impostas devido ao coronavírus, o governador Andrew Cuomo anunciou neste sábado (17).

O escritório do xerife do condado de Rockland notificou as autoridades sobre o enorme casamento planejado para a próxima segunda-feira em Williamsburg, Brooklyn.

"Fomos informados de que isso estava acontecendo. Fizemos uma investigação e descobrimos que possivelmente era verdade. Havia um grande casamento planejado que violaria as regras de reuniões", disse Cuomo em entrevista coletiva.

Segundo a imprensa local, se tratava um importante casamento de judeus ortodoxos.

A fase quatro do plano de reabertura de Nova York limita as reuniões sociais a um máximo de 50 pessoas. Para eventos religiosos dentro de templos, a capacidade deve ser limitada a 33%.

Elizabeth Garvey, conselheira de Cuomo, disse a repórteres que "mais de 10.000 pessoas planejavam comparecer" ao casamento.

"Olha, você pode se casar, mas não pode convidar mil pessoas para o seu casamento. No final do dia você consegue o mesmo resultado. E é mais barato também!", brincou o governador.

Nova York foi o epicentro nacional da pandemia de coronavírus na primavera, que deixou mais de 23.800 mortos na cidade.

A situação acabou controlada, mas nas últimas semanas a taxa de testes positivos aumentou em alguns bairros da cidade e nos subúrbios, especialmente em áreas com uma forte população de judeus ortodoxos.