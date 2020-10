Caminhoneiros argentinos iniciam jornada de atos a favor do govenro

O sindicato dos caminhoneiros argentinos deu início neste sábado (17) a uma jornada de atos presenciais e virtuais em apoio ao governo de Alberto Fernández, em um dia considerado festivo pelo governo.

Longas filas de caminhões cortam a Avenida 9 de Julio, em Buenos Aires, desde o início da manhã, segundo imagens da emissora local.

"As autoridades precisam de apoio", disse o líder do poderoso sindicato, Hugo Moyano, em entrevista coletiva.

O "governo faz um grande esforço para seguir em frente levando em consideração como estava o país e a ameaça permanente dessa pandemia" do novo coronavírus, acrescentou ele em crítica ao presidente anterior, Mauricio Macri (2015-2019).

A Argentina acumula um total de 965.596 casos do novo coronavírus, dos quais 25.723 faleceram, em meio a uma das mais longas quarentenas do mundo.

Enquanto o país vive o confinamento, milhares de pessoas se manifestaram na segunda-feira novamente em várias cidades do país em oposição ao governo de Alberto Fernández, sob o lema "por justiça e liberdade".

A imprensa argentina considera esse sábado como um dia em que o governo medirá forças com os manifestantes e a oposição nas ruas, em um ato virtual central que será liderado pelo próprio Fernández, no dia da "Lealdade Peronista" que lembra o ex-presidente Juan Domingo Perón.

A pobreza continua avançando na Argentina e atingiu 40,9% de sua população no primeiro semestre deste ano, com 10,5% da população vivendo em extrema pobreza, um dos piores registros da história do país.

Grande produtor de alimentos, o país vive seu terceiro ano de recessão, com inflação anual de mais de 40%.