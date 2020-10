Região do noroeste da Espanha pede para moradores fazerem confinamento voluntário

O governo regional da Cantábria, no noroeste da Espanha, pediu neste sábado (17) à população de meio milhão de pessoas para fazer o confinamento voluntário diante do aumento no número de casos da covid-19, uma nova medida nesse país fortemente atingido pela segunda onda da pandemia.

"As autoridades de saúde recomendam o confinamento voluntário e aconselham limitar a atividade social e a mobilidade ao máximo, devido ao forte aumento dos casos na Cantábria", afirma o site do governo regional.

Aconselha-se "na medida do possível cancelar ou adiar reuniões familiares ou sociais", acrescentaram as autoridades, que também pediram para evitar os locais fechados, ir a bares ou restaurantes e sair de casa depois das dez da noite.

A região registrou mais de 210 novos casos da covid-19 nas últimas 48 horas, em um total de 8.665 casos positivos confirmados na população local - de cerca de 530 mil habitantes - segundo dados oficiais.

Várias regiões espanholas, incluindo Madri, vêm aplicando medidas sanitárias para lidar com o vírus, das quais as mais drásticas são o fechamento de bares e restaurantes na Catalunha por ao menos 15 dias, medida válida desde a noite de quinta-feira.

A Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia no mundo, registra um total de mais de 936.000 casos da doença e mais de 33.000 mortes.