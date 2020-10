Presidente do Azerbaijão jura 'vingar' civis mortos em ataque com mísseis

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, prometeu "vingar" os 12 civis mortos no bombardeio noturno da segunda cidade do país, Ganya, um ataque atribuído à Armênia, que apoia os separatistas de Nagorno Karabakh.

"Este crime covarde não vai quebrar a vontade do nosso povo. Vamos responder no campo de batalha, vamos nos vingar no campo de batalha", disse Aliyev, jurando que eles vão "caçar como cães" seus inimigos separatistas armênios.

O ataque atingiu vários prédios em um bairro residencial de uma cidade de 300.000 habitantes e marca mais um passo na escalada do conflito que opõe as forças do Azerbaijão e os separatistas armênios de Nagorno Karabakh.