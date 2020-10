Clássico milanês e Juve sem Cristiano Ronaldo na rodada do Italiano

Com Zlatan Ibrahimovic curado da covid-19, o Milan se prepara para o clássico com a Inter de Milão, numa rodada do Campeonato Italiano que não irá contar com Cristiano Ronaldo, que testou positivo para o coronavírus, às vésperas do início da Liga dos Campeões.

A competição nacional está sob o impacto do vírus: mais de trinta jogadores foram diagnosticados com o vírus.

O Milan tem dois contaminados, mas irá contar com a volta de Ibrahimovic para o clássico em San Siro, neste sábado, diante de um adversário que saiu vitorioso nos últimos quatro confrontos.

Contra o modesto Crotone, o técnico da Juventus, Andrea Pirlo, terá que construir um ataque sem Cristiano Ronaldo, que também não estará com a equipe na estreia na Liga dos Campeões e que talvez volte para enfrentar o Barcelona na semana seguinte.

-- Jogos da quarta rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sábado:

(10h00) Napoli - Atalanta

(13h00) Inter - AC Milan

Sampdoria - Lazio

(15h45) Crotone - Juventus

- Domingo:

(07h30) Bologna - Sassuolo

(10h00) Torino - Cagliari

Spezia - Fiorentina

(13h00) Udinese - Parma

(15h45) AS Roma - Benevento

- Segunda:

(15h45) Hellas Verona - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc dif

1. Atalanta 9 3 3 0 0 13 5 8

2. AC Milan 9 3 3 0 0 7 0 7

3. Sassuolo 7 3 2 1 0 9 3 6

4. Juventus 7 3 2 1 0 8 2 6

5. Inter 7 3 2 1 0 10 6 4

6. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 1 3

7. Benevento 6 3 2 0 1 6 7 -1

8. Napoli 5 3 2 0 1 8 3 5

9. Lazio 4 3 1 1 1 4 5 -1

10. AS Roma 4 3 1 1 1 3 5 -2

11. Genoa 3 2 1 0 1 4 7 -3

12. Bologna 3 3 1 0 2 4 4 0

13. Fiorentina 3 3 1 0 2 5 6 -1

14. Sampdoria 3 3 1 0 2 4 7 -3

15. Spezia 3 3 1 0 2 3 7 -4

16. Parma 3 3 1 0 2 2 6 -4

17. Cagliari 1 3 0 1 2 3 8 -5

18. Torino 0 2 0 0 2 2 5 -3

19. Udinese 0 3 0 0 3 0 4 -4

20. Crotone 0 3 0 0 3 2 10 -8

Nota: Napoli foi punido com a perda de um ponto por não comparcer ao jogo da quarta rodada contra a Juventus, e foi declarado derrotado por WO por um placar de 3 a 0.