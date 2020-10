Neozelandeses começam a votar em eleições gerais

Os neozelandeses começaram neste sábado a votar nas eleições gerais, em que a primeira-ministra, Jacinda Ardern (centro-esquerda), concorre ao segundo mandato de três anos. Cerca de 3,5 milhões de pessoas se registraram para ir às urnas.

A Nova Zelândia conta com leis muito estritas para as jornadas eleitorais, que restringem a cobertura da imprensa e a propaganda política enquanto as urnas estão abertas, para evitar que os eleitores sejam influenciados. As leis tampouco permitem pesquisas de boca de urna, e o resultado da votação é aguardado para a noite deste sábado.

Os eleitores também votarão em dois referendos, um sobre a legalização do consumo de maconha com fins recreativos e outro sobre a legalização da eutanásia. Os resultados destas duas votações, no entanto, só serão conhecidos no próximo dia 30.