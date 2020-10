Santos e Robinho suspendem contrato após pressão por condenação no caso de violência sexual

O Santos e o atacante Robinho anunciaram nesta sexta-feira a suspensão do contrato assinado em 10 de outubro entre o clube e jogador, devido à pressão por conta condenação em primeira instância do atleta a nove anos de prisão por violência sexual de grupo cometida em 2013, quando jogava pelo Milan.

"O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália", anunciou no Twitter o clube paulista.