Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou sem direção nesta sexta-feira após três sessões consecutivas de queda, com o Dow Jones sustentado por indicadores positivos sobre a economia dos Estados Unidos e a esperança de um novo plano de estímulo à economia.

O principal índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,39%, a 28.606,31 unidades. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,36%, a 11.671,55 unidades, e o S&P; 500 fechou praticamente estável, com ganho marginal de 0,01%, a 3.483,81 unidades.

Os investidores saudaram os dados de vendas no varejo de setembro e uma melhora na confiança do consumidor, que está em alta desde o início da pandemia.

As vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em setembro em comparação com agosto, ganhando 1,9% após uma queda na metade do ano, de acordo com dados do Departamento de Comércio divulgados nesta sexta-feira.

Essas vendas chegaram a 549,3 bilhões de dólares em setembro, surpreendendo os analistas que esperavam 0,6% muito mais moderado.