Foguete é disparado de Gaza contra território israelense

Um foguete foi disparado nesta sexta-feira (16) da Faixa de Gaza em direção ao território israelense, sem causar danos ou vítimas, informou o Exército israelense.

Sirenes de alerta soaram na região fronteiriça com o enclave palestino, que é controlado pelo movimento islamita Hamas e que é submetido a um bloqueio israelense.

O último disparo de foguete de Gaza contra Israel ocorreu em 5 de outubro.

Habitualmente estes ataques são respondidos com bombardeios ou disparos de artilharia do lado israelense.

No começo de setembro, as duas partes tinham alcançado um acordo, após a mediação do Catar, para respeitar um cessar-fogo.