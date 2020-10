Covid-19: EUA supera os oito milhões de casos confirmados

Os Estados Unidos superaram os oito milhões de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, informou a Universidade Johns Hopkins nesta sexta-feira (16).

A maior potência econômica mundial é, de longe, a mais afetada do mundo pela pandemia em termos absolutos, com mais de 217.000 mortos, segundo a contagem dessa universidade, usada como referência.

A pandemia de coronavírus interrompeu também a campanha presidencial, afundando o país na pior crise de saúde desde a gripe espanhola de 1918 e em sua pior recessão desde a crise de 1929.

Atrás dos Estados Unidos, a Índia é agora o segundo país com o maior número de casos, com 7,3 milhões. Em terceiro lugar está o Brasil, com 5,1 milhões.

Duas semanas após o anúncio do contágio do presidente Donald Trump pela covid-19, a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, suspendeu suas viagens até domingo "por excesso de precaução" devido a casos de covid-19 detectados em seu entorno.

O primeiro pico da epidemia nos Estados Unidos foi em abril, quando atingiu Nova York com força e o nordeste do país. Com o fechamento da economia, a curva caiu, mas um desconfinamento muito rápido provocou uma segunda onda em julho, desta vez centrada no sul e no oeste.

Durante o verão nos EUA e até setembro, a epidemia diminuiu, mas a tendência agora é clara: na quinta-feira, a quantidade de novos casos superou os 60.000 e vários estados registraram recordes.