Trump: idosos serão os primeiros a receber vacina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os idosos do país serão os primeiros a receber a vacina contra a covid-19. "E em breve acabaremos com a pandemia", acrescentou o republicano no evento "Protegendo os idosos da América", realizado nesta sexta-feira, 16, na Flórida.



"Eu os protegerei, os defenderei e lutarei por vocês com toda a energia e convicção que tenho", disse o chefe da Casa Branca a idosos que participaram do evento, uma faixa do eleitorado americano que tem se mantido majoritariamente crítica ao desempenho do presidente no combate à pandemia, segundo pesquisas de opinião.



O republicano também declarou que está "movendo céus e terras" para distribuir uma vacina "segura e eficaz" e proporcionar tratamentos para a covid-19 antes do fim de 2020. "Como presidente, estou profundamente ciente de que 54 milhões de idosos da América suportaram o fardo mais pesado do vírus da China", disse Trump, em uma provocação ao país asiático.



Ele voltou a afirmar, ainda, que o crescimento econômico dos EUA em 2021 será um dos melhores da história caso ele seja reeleito no pleito de novembro em que disputa a Casa Branca com o democrata Joe Biden.