Os Estados Unidos ultrapassaram, nesta sexta-feira (16), os oito milhões de casos confirmados de coronavírus, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número de 8,008,402 casos confirmados por testes é o maior do mundo, com a Índia em segundo lugar com 7,4 milhões de casos e o Brasil em terceiro, com 5,1 milhão.

De acordo com a contagem, mais de 218.000 pessoas morreram de covid-19 nos EUA, o que também é um recorde mundial.