Sem concessões da UE, negociações comerciais sobre pós-Brexit 'estão encerradas'

O governo britânico considerou, nesta sexta-feira (16), que as negociações em busca de um acordo de livre-comércio pós-Brexit "estão encerradas", se a União Europeia (UE), cujo negociador Michel Barnier deve viajar para Londres na próxima semana, não mudar sua postura.

"No que nos diz respeito, as conversas comerciais estão encerradas. A UE as encerrou, e apenas se a UE mudar fundamentalmente sua posição valerá a pena falar", afirmou um porta-voz de Downing Street, considerando que a viagem de Barnier tem sentido apenas "se estiver disposto a discutir todos os temas".