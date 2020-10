As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - LULA DISSE QUE NÃO VAI ENGANAR O POVO "MAIS UMA VEZ"

Publicações compartilhadas mais de 76 mil vezes nas redes sociais citam uma frase do ex-presidente Lula sobre "não enganar o povo mais uma vez", dita em uma entrevista concedida ao jornal El País no último dia 7 de outubro. Os vídeos não mostram, porém, a fala completa do líder petista: ao abordar a criação de uma frente ampla em oposição ao presidente Bolsonaro, Lula disse que isto faria sentido somente se fosse para "devolver os direitos ao povo trabalhador".

http://u.afp.com/LulaEntrevista

2 - POLÍTICOS AGLOMERADOS EM CAMPANHA PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais contrapõem duas imagens dissonantes: uma, de um homem com extenso equipamento de proteção pessoal; e outra, de políticos aglomerados em cima de um carro, sem máscaras. De acordo com usuários, estas fotos retratariam a situação do Brasil em março e outubro deste ano. No entanto, a primeira foto é do presidente russo, Vladimir Putin, e a segunda foi tirada durante a campanha para as eleições municipais de 2016.

http://u.afp.com/BrasilMarçoOutubro

3 - OBRA NO RIO SÃO FRANCISCO ABANDONADA PELO PT FOI FINALIZADA POR BOLSONARO

Uma montagem com duas fotografias de obras da integração e transposição do rio São Francisco foram compartilhadas ao menos 68 mil vezes nas redes sociais desde o final de junho deste ano, como se registrasse o avanço dos trabalhos nos governos do PT e de Jair Bolsonaro. As imagens, entretanto, mostram dois trechos diferentes desta obra - eixo norte e eixo leste - e foram feitas durante o mandato de Dilma Rousseff (PT), em 2013 e 2015, respectivamente.

http://u.afp.com/ObraPTBolsonaro

4 - TESTES PARA COVID-19 FORAM PATENTEADOS EM 2015 PELA FAMÍLIA ROTHSCHILD

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o final do último mês de setembro afirmam que a família Rothschild patenteou, em 2015, "um método para testar a covid-19". Mas, isto é falso: embora a patente seja real, a parte relacionada ao novo coronavírus foi acrescentada em março de 2020. Além disso, a família Rothschild não tem qualquer relação com o documento, como informou um porta-voz do grupo homônimo à equipe de checagem da AFP.

http://u.afp.com/PatenteRothschild

5 - FIÉIS LEVAM FAIXA CONTRA PAPA E LULA À APARECIDA

Uma fotografia com mais de 4 mil interações nas redes sociais desde o último dia 9 de outubro mostra um grupo de pessoas em frente ao famoso Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, segurando uma grande faixa com a frase "A verdade vencerá a mentira. Papa Francisco. Lula é um grande filho da puta". A imagem, entretanto, foi digitalmente alterada: a fotografia original continha as palavras "Lula Livre", e o ato ocorreu em apoio ao ex-presidente e ao papa.

http://u.afp.com/AparecidaLulaPapa

6 - SHOPPING ABANDONADO NOS EUA, OU NA VENEZUELA?

Uma imagem de uma escada rolante fora de funcionamento e rodeada de detritos foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde meados de outubro. "Este é o shopping da Venezuela", alertam usuários, afirmando que o Brasil pode ficar da mesma maneira, caso vote em "esquerdistas" nas eleições municipais de 2020. A foto foi feita, contudo, em um shopping abandonado em Ohio, nos Estados Unidos.

http://u.afp.com/ShoppingVenezuela

7 - POEMA ESCRITO DURANTE A PESTE DE 1800

Um poema sobre os ensinamentos que uma crise coletiva pode deixar aos seres humanos foi compartilhado mais de 16 mil vezes nas redes sociais desde o fim de setembro com a afirmação de que foi escrito no século XIX, depois de uma epidemia. Mas o autor do texto é, na realidade, o ator e humorista cubano Alexis Valdés, que O publicou pela primeira vez em sua conta no Instagram em 20 de março deste ano.

http://u.afp.com/Poema1800