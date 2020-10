O presidente russo, Vladimir Putin, apostou nesta sexta-feira (16) no prolongamento por um ano do tratado de desarmamento nuclear russo-americano New START, três dias depois de os Estados Unidos proporem prorrogar este acordo bilateral que expira no início de 2021.

"Tenho uma proposta: que prolonguemos o acordo atual, sem condições, durante pelo menos um ano, para ter a possibilidade de manter negociações substanciais sobre diversos pontos", disse Putin.