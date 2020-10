Ex-presidente francês Sarkozy acusado por suposto financiamento de campanha com fundos líbios

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy foi acusado na segunda-feira por "associação ilícita" pelo suposto financiamento de sua campanha eleitoral de 2007 com fundos líbios, informaram à AFP nesta sexta-feira fontes da Procuradoria Nacional Financeira.

O ex-presidente reagiu de maneira imediata com uma mensagem no Facebook. "Tomei conhecimento da nova acusação com grande espanto (...) Minha inocência é pisoteada mais uma vez por uma decisão que não apresenta a menor prova de qualquer financiamento ilícito", escreveu.

A nova acusação é a quarta no caso contra o ex-presidente francês (2007-2012), que já foi acusado em março de 2018 por três supostos crimes: "corrupção passiva, apropriação indébita de fundos públicos e financiamento ilegal de campanha".

"Todos podem ver que é uma decisão sem precedentes, coerente com as investigações realizadas. O processo segue o seu curso", disse Vincent Brengarth, advogado da organização de combate à corrupção Sherpa, demandante no caso.

Em 31 de janeiro, os juízes acusaram um colaborador de Sarkozy, Thierry Gaubert, de "associação ilícita" por supostamente ter recebido recursos do regime líbio de Muamar Khadafi que poderiam ter financiado a campanha presidencial do candidato de direita em 2007.