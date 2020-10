Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que recebeu uma modificação do contrato de US $ 26 milhões em apoio ao programa de atualização do conjunto de sensores de veículos de reconhecimento nuclear, biológico e químico (NBCRV SSU) para o Exército dos EUA. O contrato da Outra Autoridade de Transação (OTA) foi firmado por meio do Escritório Executivo do Programa Conjunto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (JPEO-CBRND), na sequência de um contrato de $48 milhões anunciado em abril de 2019.

FLIR is lead integrator in modernizing the U.S. Army's Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle (NBCRV) system with improved and autonomous CBRN sensors. Earlier this year, soldiers at Fort Bliss, Texas employed a FLIR prototype in realistic battlefield scenarios to sense and rapidly avoid CBRN hazards. The new contract allows FLIR to continue developing the Sensor Suite and also will pair the NBCRV with a ground robotic vehicle to expand the system's use with manned-unmanned teams. (Photo: Business Wire)

A FLIR é a integradora líder na modernização do sistema NBCRV do Exército com sensores CBRN autônomos e aprimorados. No início deste ano, a empresa entregou os protótipos iniciais do sistema NBCRV SSU para uma avaliação focada em Fort Bliss, Texas. Os soldados empregaram o protótipo da FLIR em cenários de campo de batalha realistas para detectar e evitar rapidamente os perigos CBRN. O novo contrato permite que a FLIR continue desenvolvendo o conjunto de sensores e forneça protótipos maduros para testes do governo em 2021.

Entre outras soluções de terceiros, o conjunto de sensores NBCRV contará com recursos do drone FLIR R80D SkyRaider ? integrado com uma versão especializada do sensor de bio-detecção FLIR IBAC. Esta próxima fase também irá emparelhar o NBCRV com um veículo robótico terrestre para expandir o uso do sistema com equipes não tripuladas. Um sistema de comando e controle desenvolvido pela FLIR reunirá todos os dispositivos e plataformas com fusão de sensores e recursos de automação que reduzem a carga cognitiva dos usuários e melhoram a tomada de decisões.

"Nossa capacidade de construir e integrar soluções de detecção tripuladas e não tripuladas em um amplo espaço de ameaças é onde a FLIR se diferencia," disse o vice-presidente e gerente geral do negócio de sistemas não tripulados e soluções integradas da FLIR, Roger Wells. "Incorporar plataformas de UAV e UGV no NBCRV alinha-se com nossos esforços para desenvolver recursos completos de detecção que podem atuar como multiplicadores de força e aumentar o sucesso da missão para nossas tropas.

"Seja por meio de sistemas de detecção baseados no ar ou no solo, a FLIR está posicionada de forma única na indústria de defesa, com profunda experiência em tecnologia de sensores inteligentes e sistemas autônomos que mantém os combatentes seguros", acrescentou Wells.

A FLIR está apoiando outros esforços da JPEO-CBRND. No ano passado, a empresa ganhou dois contratos no valor de mais de US$ 55 milhões para lançar seu spray de divulgação de guerra química FLIR Agentase? C2, formulado para detectar agentes nervosos como VX e sarin, bem como agentes de bolha, como mostarda de enxofre.

O trabalho no programa NBCRV já começou e deve continuar até 2022 nas instalações da FLIR em West Lafayette, Indiana; Stillwater, Oklahoma; e Elkridge, Maryland. Para mais informações sobre as soluções integradas do Sistema FLIR para governo e defesa, visite www.flir.com/integrated-solutions. Para mais sobre tecnologias de detecção de ameaças químicas, biológicas, radiológicas, nucleares e de explosivos, acesse www.flir.com/threat-detection.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa e industriais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acessewww.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Roger Wells e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

Contato com a mídia: Joe Ailinger, Jr. FLIR Systems Telefone: +1 781-801-6161 E-mail: joe.ailinger@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

